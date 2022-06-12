Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

12.06.2022 11:06
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediyesi ile Kepirtepeliler Eğitim Vakfı işbirliğinde düzenlenen resim sergisi açıldı.

Vize Belediyesi ile Kepirtepeliler Eğitim Vakfı işbirliğinde düzenlenen resim sergisi açıldı.

Vize Kaymakamlığı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışına, Kaymakam Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Ercan Özalp, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Başkanı Selahaddin Gül, ressamlar ve vatandaşlar katıldı.

Özalp, konuşmasında, ressamların çok güzel eserler ortaya çıkardığını belirtti.

Her bir resmin ayrı bir anlamı ve hikayesi olduğunu ifade eden Özalp, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilerek, Kaymakam Tuncer ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Sergi 17 Haziran Cuma gününe kadar açık olacak.

Topçu Baba Şenliği yapıldı

Kofçaz İlçesinde, Topçu Babayı Anma Kültür ve Sanat Derneğince, Topçu Baba Şenliği düzenlendi.

Topçular köyünde Topçu Baba Türbesinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinliğe, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz Kaymakamı Ömer Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılanlar Topçu Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Adak kurbanları kesildi, pilavla birlikte vatandaşlara dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Özalp, Baba, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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