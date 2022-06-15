Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

15.06.2022 09:48
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de "Her Çocuk Engeli Aşar" Projesi sona erdi.

Vize'de "Her Çocuk Engeli Aşar" Projesi sona erdi.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, makamında düzenlenen törende projede yer alan öğretmenlere başarı belgesi verdi.

Akdemir, konuşmasında, özel gereksinimli öğrenciler için yürütülen "Her Çocuk Engeli Aşar" Projesi'nin tamamlandığını belirtti.

Proje kapsamında özel gereksinimli öğrenciler ile diğer öğrencileri kaynaştırdıklarını ifade eden Akdemir, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, oyun ve fiziki etkinlikleri birlikte gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Proje ile özel gereksinimli öğrencileri toplumsal yaşam içinde varlık göstermesi, sosyalleşmesi ve diğer öğrencilerle iletişimlerini geliştirmelerinin hedeflendiğini aktaran Akdemir, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akdemir daha sonra özel eğitim öğretmenleri Meltem Baran, Elif Engin, Sevde Gürgen ve Cansu Bulut'a teşekkür belgesi verdi.

Mezarlıkta temizlik çalışması

Lüleburgaz Belediyesi, ilçe mezarlığında temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Vatandaşların yakınlarının kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesi için çalışmaların yapıldığını ifade eden Gerenli, mezarlık ve çevresinin de haşerelere karşı ilaçlandığını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir ilçe, 2 belde, 39 köy ve 9 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Alpullu ve Büyükmandıra beldeleri, Pehlivanköy ilçesi ile ilçeye bağlı Doğanca, Kuştepe, Yeşilova, Yeşilpınar, Akarca, Hıdırca, Kumköy, İmam Pazarı köyleri, Babaeski ilçesinin Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacı Hasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazi Kemal, Gaziosmanpaşa mahalleleri, Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri, Çavuşköy, Çengerli, Çiğdemli, Düğüncülü, Ertuğrulköy, Kadıköy, Karamesutlu, Katranca, Kuleli, Kumrular, Minnetler, Mutlu, Müsellim, Nadırlı, Osmaniye, Pancarköy, Sofuhalil, Taşköprü, Tasağıl, Erikleryurdu, Karabayır, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Nacak, Oruçlu, Terzili, Yeniköy, Hazinedar, Demirkapı köyleri ve Kırklareli'nin Değirmencik köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 07.00-09.00 saatlerinde yapılacak.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Çocuk, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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