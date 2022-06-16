Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

16.06.2022 10:57
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler F.B.A, A.Ç, T.U ve A.D'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Lüleburgaz ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir kahvehanede durumundan şüphelendiği S.Ü'nün üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli S.Ü. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR
500
Muşlu meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor Muşlu meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor Çaldığı bisikletle yakalandı, polisi maket bıçağıyla yaraladı Çaldığı bisikletle yakalandı, polisi maket bıçağıyla yaraladı
Kaynak: AA

Hisarcık, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:53 TV100'deki canlı yayında süren tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi! "Aha müdahale ettiler" sözleri dikkat çekti
10:44 Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor
10:39 Aşk hayatıyla sık sık gündem olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 11:02:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement