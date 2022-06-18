Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

18.06.2022 15:40
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, üniversite hakkında Şengörür'den bilgi aldı.

Üniversite ile projeler yapmaya hazır olduklarını ifade eden Ekici, üniversite ile kentin paralel gelişmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Vali Ekici'den, Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ekici, ziyarette Kırbıyık'a görevinde başarılar diledi.

Kırbıyık'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardından Ekici ve Kırbıyık yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak
Kaynak: AA

Bülent Şengörür, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 15:46:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement