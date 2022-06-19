Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özalp, acıları olduğu kadar mutlulukları da paylaşmak gerektiğini söyledi.

Ailelerin talep ve sıkıntılarını da dinleyen Özalp, "Hoş Geldin Bebek Projesi"ni çok önemsediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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