Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

21.06.2022 14:12
Kırklareli'nden kısa kısa

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının tamamen yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların belirlenen 600 günlük süreden önce tamamlanacağını aktaran Altıntaş, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beldenin en büyük sorununun ortadan kaldırıldığını bildiren Altıntaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"25 yıldır su içtiğimiz kanserojen etkili asbestli borulardan çocuklarımız bir gün daha fazla su içmesin diye bu işe başladık. Evlerimizden çıkan kirli atık suların onlarca yıldır kirlettiği derelerimiz bir gün daha fazla kirlenmesin diye kazma vurduk. En önemlisi de 21. yüzyılda Ahmetbey gibi güzel bir beldenin altyapı gibi ilkel bir sorunu kalmasın diye 349 gündür durmadan, dinlenmeden altyapı çalışmalarına devam ediyoruz."

Futbolculardan Başkan Nalbant'a ziyaret

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, Evrensekizspor'un altyapı takımları sporcularını makamında kabul etti.

Evrensekizspor Kulüp Başkanı Halil Özmen, ziyarette kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başarılı sporcular yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Özmen, çocuklara hem sporu aşılarken hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladıklarını kaydetti.

Başkan Nalbantta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, U-11 ve U-12 takımlarında forma giyen sporcuları tebrik etti.

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Kaynak: AA

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