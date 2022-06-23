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Kırklareli'nden kısa kısa

23.06.2022 14:46
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıya kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcileri katıldı.

Toplantıda Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Anız yakanlar cezalandırılacak

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, hasat döneminin başlaması dolayısıyla anız yangınları konusunda hasat bitene kadar yoğun denetim gerçekleştireceklerini söyledi.

Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yakanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulanıp, adliyeye suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Anız yangınlarına karşı jandarma ve polis olmak üzere ilgili tüm kurumlara tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması için talimat verdiğini anlatan Yüce, "Anız yangınını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Tedbirlerimiz zaten üst düzeyde ama en üst düzeye çıkaracağız." dedi.

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Kaynak: AA

Salih Yüce, Lüleburgaz, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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