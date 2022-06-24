Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ekici, ziyarette Yıldırım'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü anlatan Ekici, özellikle kadın muhtar sayısının artması gerektiğini kaydetti.

Vali Bilgin'den SODAM'a ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaret etti.

Vali Ekici eşi Filiz Ekici ile merkezi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlere başarılar dileyen Ekici, merkezdeki faaliyetlerin arttırılması için her desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Kalkan, Aksoy ve Altıntel, ziyarette eğitim ve öğretime başlayacak olan Tarım Lisesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aksoy, açılacak olan okulun tarımın gelişmesine büyük katkısı olacağına inandığını söyledi.

Tarımın sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve sağlığın korunması konusunda büyük önem taşıyan bir toplumsal süreç olduğunu ifade eden Aksoy, "Türk tarımının geliştirilmesi çiftçiliğin severek yapılması ve gençlerin tarıma yönelimleri için tarım meslek liseleri bu noktada büyük önem taşımaktadır. Tarım liseleri ile tarımsal faaliyetler eğitimli, genç ve uzman kişiler tarafından yapılarak, daha güçlü bir üretim yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Mezarlıkta temizlik çalışması

Kırklareli Belediyesince şehir mezarlığındaki bakım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, artan hava sıcaklıkları ile birlikte, şehir mezarlığındaki temizlik ve ot biçme çalışmalarına yoğunluk verildiği belirtildi.

Açıklamada, temizlik çalışmalarının yanı sıra, mezarlığın yeni ilave olan bölgelerinde, mezar aralarına yürüyüş yolları yapıldığı bildirildi.