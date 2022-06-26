Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

26.06.2022 10:58
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, meşe balı üretimi yapan arıcıları ziyaret etti.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, meşe balı üretimi yapan arıcıları ziyaret etti.

Gürsu, Kömürköy köyündeki arıcılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Meşe balının coğrafi işaret tescili bulunduğunu ifade eden Gürsu, bölgedeki üretimin artması için arıcıları teşvik ettiklerini kaydetti.

Meşe balının çok kıymetli olduğunu aktaran Gürsu, antioksidan değeri yüksek ve bağışıklık sisteminin korunmasında büyük önem taşıdığını belirtti.

Yaz kursları açıldı

Pınarhisar Z Kütüphanesi'nde yaz kursları açıldı.

Pınarhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitim öğretimin sona ermesiyle çocuklara yönelik kursların da açıldığı bildirildi.

Çocukların tatil sürecinde kaliteli vakit geçirmelerini, farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerinin sağlanması hedeflendiğini aktarılan açıklamada, çağın koşullarına uygun kurslara ağırlık verildiği belirtildi.

Yaz tatili boyunca robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, ebru, resim ve arduino eğitimlerinin olacağı ifade edilen açıklamada, kurslara katılmak isteyen öğrencilerin kütüphaneye başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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