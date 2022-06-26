Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

26.06.2022 16:10
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balkan Caddesi'nde asfalt serim çalışlarını yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında yol genişletmesinin de yapılacağı aktarıldı.

Ekiplerin hızla çalışmaları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yolun kısa sürede araç trafiğine açılacağı kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 16 köy, 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kent merkezinin Çağlayık köyü, Pınar Mahallesi, Kofçaz ilçesinin Geçitağzı ve Kula köyleri, Babaeski ilçesinin Demirkapı, Mutlu, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Oruçlu, Terzili, Hazinedar, Karamesutlu, Kadıköy köyleri, Vize ilçesinin Doğanca, Soğucak, Evrencik, Sofular köyleri ile ilçenin Sağlık, Fevzi Çakmak, Yeni Cami mahallelerine 27 Haziran Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, kent merkezinin Pınar Mahallesi 09.00-18.00, Çağlayık köyü 09.30-15.30, Kofçaz ilçesinin Geçitağzı ve Kula köyleri 09.00-15.00, Babaeski ilçesinin Demirkapı, Mutlu, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Oruçlu, Terzili, Hazinedar, Karamesutlu, Kadıköy köyleri 09.00-16.00, Vize ilçesinin Doğanca, Soğucak, Evrencik, Sofular köyleri ile Sağlık, Fevzi Çakmak, Yeni Cami mahalleleri 10.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kırklareli, Lüleburgaz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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