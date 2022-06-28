Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

28.06.2022 08:23
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk binalarda denetim gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk binalarda denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki metruk binaları kontrol etti.

Denetimde herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Buğday tarlasında yangın

Lüleburgaz ilçesinde çıkan tarla yangınında 2 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Umurca köyünde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Masa Tenisi Milli Takımı Lüleburgaz'da kampa girdi

Yıldız Genç Masa Tenisi Milli Takımı kampı Lüleburgaz'da başladı.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde gerçekleşen kamp 4 Temmuzda sona erecek.

Milli takım 5 Temmuz da Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar-Gençler Şampiyonası'na katılacak.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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