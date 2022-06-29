Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

29.06.2022 15:38
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz çalışmaları başladı.

Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz çalışmaları başladı.

GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dere Mahallesi'nde ev bağlantıları için kutulama çalışması yapıyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızla çalışmalara başladığını belirtti.

Doğal gaz hattının aktif olduğu ve ev içi tesisatı yapılan evlere öncelik verildiğini ifade eden Talay, Kurban Bayramı'nın ardından çalışmaların tüm ilçeye yayılacağını kaydetti.

Yaz spor kursları açılacak

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaz spor kursları açılacağını bildirdi.

Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, okulların yaz tatiline girmesi dolayısıyla öğrencileri sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla yaz spor kursları açılacağını belirtti.

Öğrencilerin tatil döneminde hem daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini aktaran Özalp, kurslara 7-14 yaş öğrencilerin katılabileceğini kaydetti.

Tenis ve kız futbolu branşlarında kurslar olacağını ifade eden Özalp, kursların 4 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Yıldız Doğa Yaz Kampı başladı

Lüleburgaz Belediyesince Yıldız Doğa Yaz Kampı başladı.

Demirköy Ağaçkakan Vadisi'nde gerçekleştirilen kampta, temel izcilik kazanımları, doğada yaşam becerileri, dans atölyesi, el sanatları ve takım yarışmaları gibi çok sayıda aktivite yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 7 ayrı dönem halinde 9-12 ve 13-15 yaş kategorisinde gerçekleştirilen kampta çocuklar temel yaşam becerilerinden dans atölyelerine ve el sanatlarına kadar çok sayıda alanda eğitim aldığı bildirildi.

224 çocuğun yer alacağı Yıldız Doğa Yaz Kampı 19 Ağustos'a kadar devam edecek.

YORUMLAR
500
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'deki Kurban Bayramı Projesi'ne destek Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'deki Kurban Bayramı Projesi'ne destek Diyarbakır'da Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı Diyarbakır'da Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kurban Bayramı, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement