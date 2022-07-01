Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve 4 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren Kırklareli İl Özel İdaresi personellerine teşekkür belgesi verdi.

Vali Ekici, makamında düzenlendiği törende, Marmaris'ten dönen Özkan Özdemir ve Ramazan Kansu'dan bölgede yaptıkları çalışmaları dinledi.

Vali Ekici, personele verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

Vali Ekici'den YEDAM'a ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

YEDAM Şube Başkanı Ayçin Uğur'dan merkez çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, bağımlılıkla mücadele için yürütülen projeleri değerlendirdi.

Ekici, konuşmasında, YEDAM'ın bugüne kadar güzel çalışmalar yaptığını ifade ederek, Şube Başkanı Uğur ve ekibine teşekkür etti.