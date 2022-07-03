Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

03.07.2022 11:13
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de üreten kadınlar için stant kuruluyor.

Vize'de üreten kadınlar için stant kuruluyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kale bölgesinde üretici kadınların satış yapabilecekleri alanları oluşturuyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreten kadınlara destek vermek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

İlçenin ziyaretçi bakımından en çok uğrak noktası olan ve önemli bir yere sahip kale bölgesinde stantlar kurulduğunu aktaran Özalp, kadınların ürettikleri ürünleri bu bölgede satabileceklerini kaydetti.

Kadınların bir yandan aile diğer yandan da ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Özalp, ayrıca bu uygulama ile daha fazla üretime teşvik edileceğini bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir belde ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesi ile ilçenin Cumhuriyet, Atatürk mahalleleri ve Lüleburgaz ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ne 4 Temmuz Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Babaeski ilçesinin Cumhuriyet ve Atatürk mahalleleri ile Büyükmandıra beldesinde 09.00-16.00, Lüleburgaz ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kırklareli, Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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