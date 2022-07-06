Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

06.07.2022 12:59
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın ile bir süre görüştü.

Spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Ekici, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Aydın da Vali Ekici'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Vali Ekici yatırımları inceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesindeki yatırımları inceledi.

Ekici, İl Özel İdaresince Ataköy'de devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, tüm köylere eşit şekilde yatırımların devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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