Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Vali Ekici, Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü Marmara Bölge Müdürü Afşın Ekmekyapar'ın, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ün ve İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Ferit Yüksel'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretçilerden kentte yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi alan Ekici, Kırklareli'nin daha fazla kalkınması için tüm kurumların çalıştığını belirtti.

Vali Ekici'den ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Babaeski lisanslı deposunu ziyaret etti.

Vali Ekici, ziyarette buğday alımları yapılan depolama sistemlerinde incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ekici, daha sonra hasat sonrası ürünlerini teslim etmeye gelen çiftçilerle sohbet etti.

Koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde koordinasyon kurulu 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, cazibe merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, uygulanan projeler değerlendirildi.

Kurum yatırımlarının izlenmesini, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacında olduklarını ifade eden Ekici, başarılı çalışmalar yürüten tüm kurumlara teşekkür etti.