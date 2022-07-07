Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

07.07.2022 10:10
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Vali Ekici, Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü Marmara Bölge Müdürü Afşın Ekmekyapar'ın, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ün ve İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Ferit Yüksel'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretçilerden kentte yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi alan Ekici, Kırklareli'nin daha fazla kalkınması için tüm kurumların çalıştığını belirtti.

Vali Ekici'den ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Babaeski lisanslı deposunu ziyaret etti.

Vali Ekici, ziyarette buğday alımları yapılan depolama sistemlerinde incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ekici, daha sonra hasat sonrası ürünlerini teslim etmeye gelen çiftçilerle sohbet etti.

Koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde koordinasyon kurulu 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, cazibe merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, uygulanan projeler değerlendirildi.

Kurum yatırımlarının izlenmesini, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacında olduklarını ifade eden Ekici, başarılı çalışmalar yürüten tüm kurumlara teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kırklareli Valisi Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi Kırklareli Valisi Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi Son Dakika! Kırklareli'nde korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son Dakika! Kırklareli'nde korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Marmara, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:10 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:47 Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:17:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement