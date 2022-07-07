Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

07.07.2022 14:39
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da 4. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar'da 4. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları takip ederek incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin doğal gaz hattının bağlı olduğu bölgelerde kutulama yaptığını kaydetti.

Kurban bayramının ardından yeni ana hat kazım işlemlerinin başlayacağını aktaran Talay, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

İlaçlama çalışması

Pınarhisar ilçesinde sivri sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, sıcaklıkların artış göstermesiyle haşere ve sineklerin de rahatsızlık vermeye başladığı belirtildi.

Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için ilçe geneli ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pınarhisarımızın tüm mahallelerinde çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla ilaçlama yapıyoruz. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tüm gücüyle gece gündüz demeden çalışıyor."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İhsan Talay, Pınarhisar, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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