Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

08.07.2022 14:31
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da yol yapım çalışması başladı.

Pınarhisar'da yol yapım çalışması başladı.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon, içme ve yağmur suyu altyapılarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin Dere Mahallesi Lüleburgaz Caddesi'nde çalışmada bulunduğunu belirtti.

Altyapı çalışmalarının sona erdiği bölgelerde yolları da düzenlediklerini ifade eden Talay, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Özalp, personelle bayramlaştı

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Kurban Bayramı dolayısıyla personeliyle bayramlaştı.

Belediye binasında gerçekleştirilen törende Özalp, bayramların önemli günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda dargınların barıştığını, birlik ve beraberliğin arttığını ifade eden Özalp, herkesin güzel bir bayram geçirmesini diledi.

Mezarlıkta temizlik çalışması

Vize Belediyesi, ilçe mezarlığında Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmasında bulunduğunu belirtti.

Bayram dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesini istediklerini aktaran Özalp, mezarlık ve çevresinin haşerelere karşı da ilaçlanacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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