Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

11.07.2022 09:05
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karakaş Mahalle Muhtarı Esra Mağıltaş'ı ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karakaş Mahalle Muhtarı Esra Mağıltaş'ı ziyaret etti.

Vali Ekici, çalışmalar hakkında Mağıltaş'tan bilgi aldı.

Muhtarların önemli görevler üstlendiklerini belirten Ekici, özellikle kadın muhtarların sayısının artması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Ekici, tüm mahalle ve köy muhtarlarını ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Ekici, ardından istek ve sıkıntıları dinledi.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı işbirliğinde kan bağışı kampanyasının düzenleneceğini bildirdi.

Musayev, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, kampanyanın 15 Temmuz Cuma günü 17.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Musayev, "Kırklareli Valiliğimizin de desteği ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kuracağımız çadırda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı Son dakika haber | Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı Son dakika haber | Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı
Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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