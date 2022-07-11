Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

11.07.2022 12:30
Kırklareli'nden kısa kısa

Edirne ve Tekirdağ valilileri Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Edirne ve Tekirdağ valilileri Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Vali Ekici, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile makamında bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kent hakkında Kırbıyık ile Yıldırım'a bilgi verdi.

Vali Ekici, antrenörlerle bayramlaştı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörler ile bayramlaştı.

Antrenörleri vali konağında misafir eden Ekici, spora ve sporcuya önem verdiklerini söyledi.

Sporun her alanda gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Ekici, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Can'dan, Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Can'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Can, Vali Ekici'ye forma hediye etti.

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Kaynak: AA

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