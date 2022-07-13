Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

13.07.2022 13:35
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde itfaiye araçları için yangın musluğu sayısı arttırıldı.

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde itfaiye araçları için yangın musluğu sayısı arttırıldı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası yangınlara karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardıklarını belirtti.

Altyapı çalışmalarıyla birlikte beldede 5 olan yangın musluğunu 50'ye yükselttiklerini ifade eden Altıntaş, olası yangınlarda gerek itfaiye, gerekse vidanjörlerin su takviyesini kısa sürede giderebileceklerini kaydetti.

Muslukları tüm mahallelerde ekiplerin kolayca ulaşabildikleri alanlara konuşlandırdıklarını aktaran Altıntaş, "Yangınlara hızlı ve yerinde müdahale edebilme imkanımızı arttırabilmesi amacıyla yangın musluklarını arttırdık. Musluklar itfaiye araçlarına su takviyesinde ve doğrudan hortum bağlanılarak yangına müdahale imkanı sağlayacak." diye konuştu.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sineklerin sıcaklık yükselişlerine bağlı olarak arttığı belirtildi.

Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Dalaman'da kaza: 2 yaralı Son dakika haber: Dalaman'da kaza: 2 yaralı Son dakika haber | Esenyurt'ta evler su altında kaldı, itfaiye ekipleri mahsur kalanları aradı Son dakika haber | Esenyurt'ta evler su altında kaldı, itfaiye ekipleri mahsur kalanları aradı
Kaynak: AA

Lüleburgaz, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 13:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement