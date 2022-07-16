Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

16.07.2022 11:22
Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi Kurban Bayramı'nda 4 bin 590 kurban derisi topladı.

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi Kurban Bayramı'nda 4 bin 590 kurban derisi topladı.

THK Lüleburgaz Şubesi Saymanı Hasan Aktaş, AA muhabirine, 4 ekiple 4 bin 590 deri topladıklarını bildirdi.

THK'ya deri bağışlayan hayır severlere teşekkür eden Aktaş, "Bayram boyunca köy ve mahallelerde, kesimhane ve toplama merkezlerinde kurban derilerine sahip çıkıldı. Deriler, öğrencilerin bursları, hava ambulansları, hasta taşınması ve orman yangınları ile mücadele eden hava araçları için kullanılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ayçiçeği üreticilerine ilaçlama uyarısı

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekili alanlarda yapılacak zirai ilaçlama konusunda üreticileri uyardı.

Açıklamada, arıcıların zarar görmemesi için ayçiçeği ve benzeri ekili alanların ilaçlamasının akşam saatlerinde yapılması istendi.

Yanlış saatlerde yapılan ilaçlamanın arılara zarar verebileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu'dan 'dönüş' uyarısı Bakan Soylu'dan 'dönüş' uyarısı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement