Kırklareli'nden kısa kısa

Ekiplerin kentin muhtelif cadde ve sokaklarında sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları, parkları, cadde ve sokakları ilaçladığı aktarılan açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerinin, haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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