Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

18.07.2022 09:56
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde hutbe, hadis ve ezan okuma yarışması yapıldı.

Kırklareli'nde hutbe, hadis ve ezan okuma yarışması yapıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş'in makamında gerçekleşen yarışmada, imamların performansları oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi.

Ezanı güzel okuma kategorisinde Babaeski Haznedar Köyü Cami İmamı Sezer Verim, etkili hutbe sunumu kategorisinde Kofçaz Merkez Cami İmamı Emre Yücel, hadis ezberleme kategorisinde ise Demirköy Balaban Köyü Cami İmamı Abdulkadir Sarıcı birinci oldu.

Eviş, dereceye giren imamları tebrik etti. İmamların güzel performans sergilediğini ifade eden Eviş, bölge finallerinde başarılar diledi.

Daha sonra yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İlaçlama çalışması

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerinin, haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin kentin muhtelif cadde ve sokaklarında sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları, parkları, cadde ve sokakları ilaçladığı aktarılan açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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