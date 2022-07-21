Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

21.07.2022 10:07
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon, içme ve yağmur suyu altyapılarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmasını sürdürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yol yapımında hızla çalıştığını söyledi.

Altyapının tamamlandığı bölgelerin yeniden düzenlendiğini ifade eden Talay, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Çağlayık, Kofçaz ilçesinin Geçitağzı ve Kula, Babaeski ilçesinin ise Minnetler, Ertuğrul, Çengerli ve Taşköprü köylerine 22 Temmuz Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çağlayık köyünde 09.30-18.00, Geçitağzı ve Kula köylerinde 09.00-18.00, Minnetler, Ertuğrul, Çengerli ve Taşköprü köylerinde ise 09.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

Kaynak: AA
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Fen İşleri Müdürlüğü, İhsan Talay, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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