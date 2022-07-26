Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

26.07.2022 08:31
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tamamında altyapıların yenilenmeye devam ettiğini söyledi.

Sorunsuz bir kent hayaliyle yola çıktıklarını ifade eden Talay, bu kapsamda öncelikle altyapıdan başladıklarını kaydetti.

Yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının büyük oranda tamamlandığını dile getiren Talay, "Halka hizmet, Hakk'a hizmet düsturu ile başladığımız çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ekiplerimiz soluksuz bir şekilde tüm altyapıyı yenilemek için çalışıyor. Vatandaşlara kaliteli hizmeti götürmek için gece gündüz görev başındayız." diye konuştu.

Talay daha sonra devam eden Millet Bahçesi, yürüyüş yolu, mesire ve spor tesisi alanı, su deposu inşaatı ile doğalgaz 4. etap çalışmalarını inceledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Beypınar köyü ile Babaeski ilçesinin Atatürk, Cumhuriyet, Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu mahallelerine 27 Temmuz Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Beypınar köyünde 09.00-18.00, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde 09.00-15.00, Gündoğdu Mahallesi'nde ise 14.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, İhsan Talay, Cumhuriyet, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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