Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

26.07.2022 08:59
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Defterdarlığına atanan Satılmış Cem Öksüz'ü ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Defterdarlığına atanan Satılmış Cem Öksüz'ü ziyaret etti.

Ilık, Öksüz'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ilık, işbirliğine her zaman açık olduklarını ifade etti.

Ilık, Öksüz'e görevinde başarılar diledi.

Ziyarete Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan da katıldı.

Davul ritim atölyesi kuruldu

Vize Belediyesince davul ritim atölyesi kuruldu.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal gelişim etkinlikleri kapsamında davul ritim atölyesi kurulduğunu bildirdi.

Atölyeye katılmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması şartının bulunduğunu aktaran Özalp, katılmak isteyen vatandaşların belediye halkla ilişkiler birimine başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Çalışmalarının 29 Temmuz tarihinde başlayacağını ifade eden Özalp, kontenjanın ilk etapta 12 kişi ile sınırlı olduğunu belirtti.

Özalp, sosyal gelişim etkinliklerinin devam edeceğini aktardı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Kırklareli, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
08:28 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
08:02 Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımıza AB vatandaşlığı verme vaadinde bulunarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı
05:31 Tartıştığı sevgilisine kursun yağdıran adam, polis merkezine teslim oldu
04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
01:15 Ailenin zehirlenme sebebi yemeklermiş! Kızılırmak suyundan zehirlendikleri iddia edilmişti
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 08:59:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement