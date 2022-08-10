Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Y.T, B.I, V.T, H.A, B.G. ve H.E. idaresindeki araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 31 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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