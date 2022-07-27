Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

27.07.2022 15:02
Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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