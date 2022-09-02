Şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak göçmen yakalandı

02.09.2022 11:53
Şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Kofçaz ilçesi Topçular köyü bölgesinde şok yol uygulama yaptı. Uygulamada sürücülüğünü R.A.A. isimli şahsın yaptığı araç içerisinde İstanbul ilinden getirilerek Bulgaristan ülkesi üzerinden Avrupa ülkelerine gönderilmeye çalışılan 16 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasını ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, organizatör yaptığı iddiasıyla R.A.A. gözaltına alındı, araca el konuldu. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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