Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Kofçaz ilçesi Topçular köyü bölgesinde şok yol uygulama yaptı. Uygulamada sürücülüğünü R.A.A. isimli şahsın yaptığı araç içerisinde İstanbul ilinden getirilerek Bulgaristan ülkesi üzerinden Avrupa ülkelerine gönderilmeye çalışılan 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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