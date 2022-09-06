Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 26 Ağustos, 6 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmenlere karşı yaptığı denetimlerde il genelinde 226 kaçak göçmen yakaladı. Bazı göçmenlerin çok sayıda otomobil bagajında yakalanması dikkat çekti. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil bagajında göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

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