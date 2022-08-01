Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü koordinesinde Lüleburgaz İlçesi E-80 Otoyolu üzerindeki bir Dinlenme Tesislerinde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 minibüslerin içerisinde 88 kaçak göçmen yakaladı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 88 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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