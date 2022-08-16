Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı

16.08.2022 16:21
Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken bir kişi organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken bir kişi organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye, Filistin, Afganistan ve Fas uyruklu 20 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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