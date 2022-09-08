Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çağlayık köyünde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 8 araçta Afganistan , Suriye ve Fas uyruklu 99 kaçak göçmen yakaladı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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