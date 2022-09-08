Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı

08.09.2022 11:41
Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 99 kaçak göçmen yakalanırken göçmen kaçaklığı yaptığı iddiasıyla 5'i yabancı uyruklu uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 99 kaçak göçmen yakalanırken göçmen kaçaklığı yaptığı iddiasıyla 5'i yabancı uyruklu uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çağlayık köyünde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 8 araçta Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 99 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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