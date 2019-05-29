Kırklareli'ne Hokey Sahası…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, İlimizde yapımına başlanan Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahasının tüm hızıyla devam ettiğini, sahanın bitmesiyle birlikte İlimizin yeni bir branşta spor tesisine kavuşacağını müjdeledi.

Vali BİLGİN ayrıca, Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahasının, Ülkemize, İlimize, hayırlı olmasını temenni ederek başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU'na, Milletvekili Sayın Selahattin MİNSOLMAZ'a, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sayın Sadık KARAKAN ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Bayram YÜKSEL'e, emeği ve katkısı olanlara şükranlarını sundu.