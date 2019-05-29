Son Dakika Haberleri: Kırklareli'ne Hokey Sahası…
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Kırklareli'ne Hokey Sahası…

1 saat önce

Kırklareli Merkez İlçe Bademlik Mahallesi'nde 2 milyon 444 bin TL bedelinde Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahası yapım işi son hızıyla devam ediyor.

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Valimiz Sayın Osman BİLGİN, İlimizde yapımına başlanan Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahasının tüm hızıyla devam ettiğini, sahanın bitmesiyle birlikte İlimizin yeni bir branşta spor tesisine kavuşacağını müjdeledi.

Vali BİLGİN ayrıca, Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahasının, Ülkemize, İlimize, hayırlı olmasını temenni ederek başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU'na, Milletvekili Sayın Selahattin MİNSOLMAZ'a, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sayın Sadık KARAKAN ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Bayram YÜKSEL'e, emeği ve katkısı olanlara şükranlarını sundu.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:01 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Çocuk İzleme Merkezi, Güncel
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