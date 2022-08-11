Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 88 küçükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 88 küçükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi

11.08.2022 10:33
Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 88 küçükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi

Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 88 küçükbaş hayvan kesilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 88 küçükbaş hayvan kesilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap ve koyun keçi çiçeği hastalığı bulunmayan kentte küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler merkeze bağlı Koruköy'de yaptığı araştırmada küpesiz 88 küçükbaş hayvanı tespit etti.

El konulan hayvanlar mezbahalarda kestirildi. Hayvanlara ait etler gerekli işlemlerinin ardından sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibine ise 21 bin 366 lira ceza yazıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, hastalıklardan ari olması nedeniyle Kırklareli'ne canlı hayvan girişlerinin yasak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kentte kaçak yollarla getirilen hayvanların tespit edilerek mezbahalarda kesildiğini ifade eden Aksoy, "Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor ve bu kapsamda sahadaki kontrollerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı Kırklareli'ne kaçak getirilmiş 88 küçükbaş hayvan yakalandı Kırklareli'ne kaçak getirilmiş 88 küçükbaş hayvan yakalandı
Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 88 küçükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:14:03. #1.11#
SON DAKİKA: Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 88 küçükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement