Kırklareli' Ne Lavanta Çok Yakıştı … "1. Kırklareli Lavanta Günleri" Başladı… - Son Dakika

Kırklareli' ne Lavanta çok yakıştı … "1. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı…

Kırklareli Valiliği himayesinde Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen "1. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinlikleri 03 Temmuz 2021 Cumartesi günü Demircihalil Köyü Aicha Lavanta Bahçelerinde Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin katılımı i ve ilk Lavanta hasadının yerli ve milli makinamızla gerçekleşmesiyle başladı.

Vali BİLGİN, "1. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinliklerinin açılışında yaptığı konuşmada, lavantanın tarım turizmi açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, kentte tıbbi aromatik bitki ekiminin arttığını, lavantanın kıraç alanda ikinci sınıf tarım arazilerinde daha çok verim getiren bir bitki olduğunu ifade etti. Sadece üretim alanında değil, agro turizm alanında da lavantanın büyük önem taşıdığını aktaran Vali BİLGİN, Agro turizm dediğimiz tarıma dayalı turizmi teşvik eden çok önemli bir ürün lavanta. Lavanta bu işin sembolü, başlangıcı, bir ayağıdır dedi. Kırklareli'nin sahip olduğu potansiyelleri yeni yeni kullanmaya başladığını belirten Vali BİLGİN; "Lavantayla birlikte tıbbi aromatik bitkilerin son dönemde ilimizde yaygınlaştığını görüyoruz. Lavantayı fide desteğinden satışına kadar her alanda en üst düzeyde destekleyip ilimize yeni bir alan açılmasını sağlamaya çalıştık. 1. Kırklareli Lavanta Günleri etkinliği bu manada bence çok önemli bir başlangıç. Bundan sonra bu etkinlik sadece agro turizm değil, ilimizin sosyokültürel alanında ve tanımında, ekonomik ve sosyal gelişmişliğinde çok ciddi bir ivme yaratarak ilimize katkı sağlayacak. " dedi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN konuşmalarının ardından, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte etkinlik kapsamında kurulan yöresel ürünler stantları gezdiler.

Stantların gezilmesinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin birlikte yaptıkları açılış ile sezonun ilk Lavanta hasadı milli ve yerli hasat makinası ile gerçekleştirildi.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi vatandaşlarımız ile birlikte tarlaların mor kraliçesi Lavantalar arasında Pavli fotoğraf stüdyolarının kurgusal ve görsel dekorları ile hazırlanan doğal fotoğraf stüdyosu Lavanta Tarlalarında fotoğraflar çektirdiler.

"1. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinlikleri kapsamında gün boyunca doğal stüdyo Lavanta tarlarında kurgusal dekorlar arasında fotoğraf çekimleri, stantlarda yöresel ürün satışları, konserler ile Çok Gezenti" programı yapımcı ve sunucusu Kırklarelili hemşerimiz Burak AKKUL'un kitap imza etkinlikleri gün boyu devam etti. Etkinliklerin 2. günü olan 4 Temmuz Pazar gününde de fotoğraf çekimleri ile fotoğraf sergileri, atölye çalışmaları, söyleşiler ve konserler devam edecektir.

Herkesi Lavanta tarlaları, denizi, güneşi, ormanları tarihi ve kültürel eserleri ve eşsiz doğası ile huzur ve sakinlik şehri Kırklareli'mize yenilenmek, enerji depolamak ve keyifli vakitler geçirmek için bekliyoruz.