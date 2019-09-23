Son Dakika Haberleri: Kırklareli'ne şebeke suyu verilmeye başlandı
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Kırklareli'ne şebeke suyu verilmeye başlandı

1 saat önce

DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Kırklareli Barajı'nda şebeke suyu çalışmaları tamamlanarak su verilmeye başlandığını bildirdi.

Kırklareli'ne şebeke suyu verilmeye başlandı, System.String[]

DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Kırklareli Barajı'nda şebeke suyu çalışmaları tamamlanarak su verilmeye başlandığını bildirdi.

Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ 112. Şube Müdürlüğü'nün Kırklareli Barajı'nda bugün başlayan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

DSİ ekiplerinin bölgedeki çalışmasının sabah saatlerinde başlayarak saat 14.00 itibariyle sona erdirdiğini aktaran Özden, şebe suyunda herhangi gibi bir aksaklık yaşanmadığını aktardı.

Özden, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü tarafından, Kırklareli Barajı'nda bugün saat 08.30'da başlayan onarım çalışmaları saat 14.00 itibari sona erdi. Kırklareli Belediyesi Su Arıtma Tesisleri'ne su verilmeye başlandı."

Kırklareli, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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