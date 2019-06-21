Son Dakika Haberleri: "Kırklareli'ne sevk edilen tüm mülteciler ülkelerine gönderilmiştir"
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"Kırklareli'ne sevk edilen tüm mülteciler ülkelerine gönderilmiştir"

1 saat önce

Kırklareli Valiliğinden, Iğdır'dan sevk edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden, Iğdır'dan sevk edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatıyla, kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan, aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle 637 mültecinin, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği anımsatıldı.
Kırklareli'ne sevk edilen mültecilerin idari işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı ile ülkemizde yer alan geri gönderme merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan ve aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle, ilimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm mülteciler ülkelerine gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.
İddialar yalanlanmıştı
Kırklareli Valiliğinden, geçtiğimiz günlerde, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Iğdır Geçici Gönderme Merkezi'nden tüberküloz, kanser, verem gibi bulaşıcı hastalıklı mültecilerin Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği yönünde çıkan asılsız, provoke edici ve halkı kışkırtmaya yönelik haberlerin gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulunulmuştu. Açıklamada, düzensiz göçmenlerin Kırklareli'ne sevkine yönelik ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:20 Kaynak: AA
Pehlivanköy, Iğdır, Kırklareli, Güncel
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