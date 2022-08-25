Kaçak göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darp edilerek ve özel eşyaları alınarak Türkiye tarafına gönderildiklerini iddia etti. - KIRKLARELİ

Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde de kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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