Kırklareli'nin 34 köyünde 'biyolojik zenginlik' araştırması - Son Dakika

KIRKLARELİ'de bilim insanlarına kaynak olacak, 'Biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması' projesi kapsamında 34 köyde çalışma yapıldı. Proje kapsamında köydeki yaşlıların fikirleri, bilimsel araştırmalara dayanak olacak.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırklareli'de 2019-2020 yıllarında, 'Biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması' projesi kapsamında 34 köyde bilimsel çalışma yapıldı. Projenin son arazi çalışmaları, Covid-19 tedbirlerine uyularak başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında, Kırklareli'nin özellikle yaşlı nüfusu yüksek olan köylerinin, etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji konularında tecrübeli uzmanlarca ziyaret edilerek, geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikleri araştırıldı. Daha sonra yöredeki halkın, kültürel kimliğinin bir parçası olarak, nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynaklardan sağlanan beslenme, sağlık, endüstriyel ürünler ile tarım hayvancılık faaliyetlerine yönelik geleneksel ürünler hakkında bilgiler derlendi. Proje kapsamında toplamda 34 köyde çalışma yapıldı. Çalışmalardan elde edilen çıktılar, bir veri tabanında toplanarak, yeni bilimsel araştırmalar için bilim insanlarına kaynak olacak.