Üye Girişi
Kırklareli'nin 85'lik "bisikletli dedesi" pedal çevirerek zinde kalıyor - Son Dakika

Kırklareli'nin 85'lik "bisikletli dedesi" pedal çevirerek zinde kalıyor

08.11.2021 11:31
Kırklareli'nin 85'lik

Kırklareli'nde "bisikletli dede" olarak tanınan 85 yaşındaki bisiklet tutkunu Ekrem Özdil, pedal çevirerek zinde kalıyor.

Kırklareli'nde "bisikletli dede" olarak tanınan 85 yaşındaki bisiklet tutkunu Ekrem Özdil, pedal çevirerek zinde kalıyor.

Dokuzhöyük köyünde 1936 yılında doğan ve 4 yaşında babasının işi nedeniyle İstanbul'a göç eden Özdil, bisikletle 16 yaşında tanıştı.

Babasının hediye aldığı bisikleti düşe kalka sürmeyi öğrenen Özdil, bir daha da iki teker tutkusundan kopmadı.

İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde çalışan Özdil, buralarda da ulaşımını bisikletle sağladı.

Emekli olarak 12 yıl önce memleketine dönen Özdil, gelirken yanında getirdiği iki bisikleti halen kullanıyor.

Evinin bir bölümünü "bisiklet atölyesi"ne dönüştüren Özdil, gözü gibi baktığı bisikletlerinin bakımını keyifle yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmeyen Özdil, spor amacıyla her gün pedal çevirmeye devam ediyor.

Her gün Kırklareli'nden Babaeski ilçesine bisikletle gidip gelen Özdil, 70 kilometrelik bu yolun yanı sıra kent içerisindeki katettiği mesafeyle günlük yaklaşık 100 kilometrelik bisiklet sürüşü gerçekleştiriyor.

Avrupa'da çalıştığı dönemde mesaisine ve gideceği yerlere bisikletle gidip gelmesinin bir tutku oluşturduğu Özdil, memleketi Kırklareli'nde de bunu yaşamının bir parçası olarak sürdürüyor.

??????????????- "Yollarda kendini hür hissediyorsun"

Ekrem Özdil, AA muhabirine, bisiklet sürmekten büyük keyif aldığını anlattı.

Bisiklet sürmeyi bir yaşam biçimi haline getirdiğini, bunu sağlık için yaptığını belirten Özdil, "Yaşım ilerledi ama iyi sürüyorum bisikleti, hayatımdan da memnunum. Bisiklet benim için bir alışkanlık oldu. Kilo almamak için antrenman yapacaksın, koşacaksın, bisiklet süreceksin ki şişmanlamayasın. Bu yüzden sürüyorum. Hür hissediyorsun kendini yolda. Hürsün, hiçbir şey yapmak mecburiyetinde değilsin, bütün düşüncelerinden uzak, kötülüklerden uzak kalıyorsun. Hürsün yolda, hürriyet var. Bu yüzden bisiklet sürüyorum." diye konuştu.

Yaşı nedeniyle biraz yorulduğunu ancak sevdasından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ifade eden Özdil, günde yaklaşık 100 kilometre pedal çevirdiğini söyledi.

Zorda kalmazsa motorlu araç tercih etmediğinin altını çizen Özdil, şunları kaydetti:

"Arabayı tercih etmem. Araba başka bir deyimle insan öldürüyor, bisiklet öldürmez. Bisikletle bir insana çarparsan biraz yaralayabilirsin ama öldürmez. 'Araba kullanmayın, almayın' demiyorum. Arabaları ihtiyacımız olduğu zaman kullanalım. Sağlığım el verdiği sürece bacaklarım tutarsa bisiklet süreceğim çünkü bisiklet çok iyi bir şey. Şu an 85 yaşındayım ama 95 yaşına kadar yaşarsam bisiklet süreceğim. Ne kadar zayıf olursa o kadar iyidir. Beni gören birçok kişi şaşırıyor, bana el sallıyor, korna yapıyor."

Ekrem Özdil, gençlere bisiklet kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Kırklareli, Bisiklet, İstanbul, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nin 85'lik 'bisikletli dedesi' pedal çevirerek zinde kalıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç 10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş         
11:18
Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı         
11:02
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek         
10:29
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nin 85'lik "bisikletli dedesi" pedal çevirerek zinde kalıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement