AYÇİÇEĞİ TARLASINDA 208 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ - Son Dakika
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AYÇİÇEĞİ TARLASINDA 208 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ

31.07.2022 14:44

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilen 208 bin kök Hint keneviri dronla tespit edildi.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilen 208 bin kök Hint keneviri dronla tespit edildi. Tarla sahibi hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında dronla arazi taraması yaptı. Taramada Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyü bölgesinde H.K.?ye ait 19 dönüm ayçiçeği ekili tarlada 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirleri ile ilgili tarla sahibi H.K., hakkında işlem başlatıldı. Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yakılarak imha edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Babaeski, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYÇİÇEĞİ TARLASINDA 208 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYÇİÇEĞİ TARLASINDA 208 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ - Son Dakika
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