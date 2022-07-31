Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

31.07.2022 10:01
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Nadırlı köyünde H.K'ya ayçiçeği ekili 19 dönüm tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, tarlanın ortasında 208 bin kök Hint keneviri olduğunu belirledi.

Kenevirler daha sonra jandarma ekiplerince toplandıkları noktalarda yakılarak imha edildi.

Tarla sahibi H.K, ifadesi alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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