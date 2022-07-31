Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, tarlanın ortasında 208 bin kök Hint keneviri olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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