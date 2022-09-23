Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir ayçiçeği tarlasında 284 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler H.K'nın tarlasında yaptığı incelemede 284 bin kök Hint kenevirini tespit etti.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.
Tarla sahibi, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 284 bin Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika