Ekipler H.K'nın tarlasında yaptığı incelemede 284 bin kök Hint kenevirini tespit etti.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 284 bin Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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