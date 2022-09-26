Ekipler M.F'nin tarlasında yaptığı incelemede 104 bin kök Hint kenevirini tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir buğday tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde buğday tarlasında 104 bin Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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