Kırklareli'nde buğday tarlasında 104 bin Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde buğday tarlasında 104 bin Hint keneviri ele geçirildi

26.09.2022 15:12
Kırklareli'nde buğday tarlasında 104 bin Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir buğday tarlasında 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir buğday tarlasında 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir buğday tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler M.F'nin tarlasında yaptığı incelemede 104 bin kök Hint kenevirini tespit etti.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

Tarla sahibi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde buğday tarlasında 104 bin Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde buğday tarlasında 104 bin Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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