Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu

12.08.2022 20:46
Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Babaeski ilçesi Karamesutlu TEM Gişeleri'nde yapılan şok yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj içi döşeme altına gizlenmiş şekilde, 1 adet el yazması İncil, 2 adet el yazması Tevrat, 2 adet muhafaza kabı ele geçirildi. Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kutsal kitapları pazarlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Tevrat, İncil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu - Son Dakika
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