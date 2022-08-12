Araçta yapılan aramada, bagajın döşemelerine gizlenmiş tarihi eser niteliğinde el yazması 3 dini kitap ile iki sefer tora (kutsal metin) muhafaza kabı ele geçirildi.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde el yazması 3 dini kitap ele geçirildi - Son Dakika

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