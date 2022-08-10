Bölgede S.Y. ve E.Ç'nin tarlalarında yapılan incelemede 50 santimetre boylarında 208 bin 700 kök Hint keneviri tespit edildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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