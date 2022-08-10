Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri ele geçirildi

10.08.2022 13:36
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında 208 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında 208 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karamesutlu köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede S.Y. ve E.Ç'nin tarlalarında yapılan incelemede 50 santimetre boylarında 208 bin 700 kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

İki tarla sahibi, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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