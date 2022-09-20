Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivriler köyünde bir evde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Sivriler, Güncel, Son Dakika

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