Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı

20.09.2022 14:04

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivriler köyünde bir evde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler M.S'nin evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ile 12,5 kilogram esrar, 3 hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Sivriler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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