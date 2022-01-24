Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

24.01.2022 15:21

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde yağışı fırsat bilen vatandaşlar, poşet ile kayak yaparak karın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

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Meteoroloji, Kırklareli, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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